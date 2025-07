Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão em Constância

O IX Festival Internacional do Carrilhão e do Órgão da CICO – Centro Internacional do Carrilhão e do Órgão regressa a Constância este fim-de-semana, trazendo um programa musical diversificado que celebra um património sonoro único da região. O evento decorre entre 18 e 27 de Julho em várias freguesias do concelho e inclui ainda concertos com o Carrilhão da Torre Sul do Palácio Nacional de Mafra e com o Carrilhão da Torre da Sé de Leiria. Entre os momentos mais aguardados está o espectáculo de abertura Disco Carillon, a 18 de Julho, no Anfiteatro dos Rios, em Constância. O espectáculo conta com o Carrilhão Lvsitanvs – o maior carrilhão itinerante do mundo – a acompanhar faixas sonoras pré-gravadas, numa viagem pelas músicas disco dos anos 1970 e 1980, assinalando também os dez anos de actividade artística do instrumento. O festival conta ainda com concertos de carrilhanistas e organistas nacionais e estrangeiros, além de agrupamentos locais como o Clube Vikings Lvsitanvs, que irão destacar dois instrumentos emblemáticos: o Carrilhão Lvsitanvs e o Órgão Histórico da Igreja Matriz de Constância, datado de 1827 e construído pelo mestre organeiro António Xavier Machado e Cerveira.