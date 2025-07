Associação 20 km de Almeirim vence Distrital Sub 20 em Atletismo

O campeonato teve uma participação abaixo da esperada para o escalão em causa, pelo facto de alguns dos melhores atletas estarem a competir nas competições nacionais.

A pista Susana Feitor, em Rio Maior, recebeu o Campeonato Distrital Sub 20 em Atletismo, competição organizada pela Associação de Atletismo de Santarém que foi ganha colectivamente pela Associação 20 km de Almeirim em femininos e masculinos desportiva. Segundo a Associação de Atletismo de Santarém, o campeonato teve uma participação abaixo da esperada para o escalão em causa, pelo facto de alguns dos melhores atletas estarem a competir nas competições nacionais.

Os campeões individuais foram: 100 M Masc. - Guilherme Mendonça (Thomar Ath); Altura Fem. - Luna Rodrigues (CP Alcanena); Martelo Fem. - Raquel Rodrigues (JD Almansor); Vara Masc. - Tomás Cavaleiro (A20Km Almeirim); 100 M Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); 400 M Masc. - Miguel Lopes (CB Abrantes); Dardo Masc. - Leandro Anjos (A20KM Almeirim); 400 M Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); Comprimento Fem. - Laura Agostinho (AS Estriga); Peso Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); 1500 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 1500 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); Disco Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Comprimento Masc. - Rafael Martins (AEA Cartaxo); 5000 M Masc. - André Oliveira (CN Rio Maior); Vara Fem. - Matilde Romão (Individual); Martelo Masc. - Francisco Barbosa (Individual); Triplo Fem. - Lara Saraiva (CLAC); Dardo Fem. - Lara Rodrigues (CP Alcanena); 3000 M Fem. - Inês Cotrim (Thomar Ath); 400 M Barr. Fem. - Elizaveta Shuyvan (A20Km Almeirim); 200 M Fem. - Carolina Salvado (CP Alcanena); Peso Fem. - Natália Svirsa (CB Abrantes); Triplo Masc. - Sebastião Manuel (Individual); Disco Masc. - Rafael Neves (A20Km Almeirim); Altura Masc. - Guilherme Mendes (A20Km Almeirim); 110 M Barr. Masc. - Tiago Bento (CNR Maior); 100 M Barr. Fem. - Lara Lopes (A20Km Almeirim); 800 M Masc. - Tomás Nobre (AEA Cartaxo); 800 M Fem. - Carolina Miguel (A20Km Almeirim).