CRIA de Abrantes conquistou 3º lugar no Nacional de Equipas de Boccia DI

O pavilhão municipal do Pego acolheu a terceira edição do Campeonato Nacional de Equipas de Boccia DI. Com a participação das 27 melhores equipas nacionais, o CRIA (Centro de Recuperação e Integração) de Abrantes alcançou o 3º lugar na competição. O evento foi uma organização do CRIA, em articulação com a ANDDI – Associação Nacional Desporto Desenvolvimento Intelectual, e contou com o apoio do município de Abrantes, RAME – Regimento de Apoio Militar de Emergência, União de Freguesias de Abrantes e Alferrarede, Junta de Freguesia do Pego e Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Abrantes. A prova contou com o apoio dos alunos do Curso Profissional de Desporto da Escola D. Miguel de Almeida.