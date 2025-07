FC Alverca já contratou 15 reforços para atacar a I Liga

O Alverca, recém-promovido à I Liga portuguesa de futebol, anunciou as contratações do médio brasileiro Alex Amorim, de 20 anos, proveniente do Fortaleza, do Brasil, e do extremo brasileiro Léo Chú, de 25 anos, que chega do clube norte-americano FC Dallas. Produto da academia do Fortaleza, o jovem médio de 20 anos iniciou o percurso como futebolista nas camadas jovens do Santos. Em declarações divulgadas no sítio oficial do Alverca, Alex Amorim admitiu que a mudança para o emblema ribatejano é um passo muito importante na sua carreira. “Sinto-me preparado e focado para ajudar este clube histórico”, afirmou. Alex Amorim e Léo Chú são mais dois reforços anunciados pelo Alverca, após as contratações de André Gomes (ex-Benfica B), Tomás Mendes (ex-Alavés), Chiquinho (ex-Wolverhampton), Davy Gui (ex-Dijon), Felipe Lima (ex-Flamengo), Ikker Julian (ex-Azuriz), André Paulo (ex-Oliveira do Hospital), Steven Baseya (ex-Estrasburgo), Tiago Leite (ex-Fafe), Gian Franco Cabezas (ex-Deportivo de Cali), Isaac James (ex-Lorient), Cédric Nuozzi (ex-Genk) e Junior Mendes (ex-Guingamp).