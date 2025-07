Sarau anual juntou atletas e dirigentes do Clube de Ginástica de Torres Novas

Clube de Ginástica de Torres Novas foi a colectividade ribatejana que mais títulos conquistou na modalidade em 2025.

O Clube de Ginástica de Torres Novas (CGTN) realizou o seu Sarau Anual que contou com a presença da presidente e vice-presidente da Associação de Ginástica de Santarém, Ana Varejão e Victor Varejão, respectivamente. O Ginásio Municipal foi pequeno para acolher tantos espectadores, que assistiram à demonstração de todas as classes do clube para mostrarem às famílias o que têm vindo a aprender ao longo do ano. O Sarau começou com a classe dos bebés que mostrou que esta modalidade pode começar muito cedo, sempre com alegria e divertimento nos treinos. Seguiram-se as classes de benjamins, infantis e iniciados que, com a criatividade dos seus treinadores, brilharam com os esquemas apresentados. No final, entraram em cena as classes de competição e competição avançada que deram um espectáculo com as suas habilidades gímnicas e esquemas de grupo.

O CGTN terminou a época desportiva com mais de 160 filiados, quatro campeões nacionais, quatro vice-campeões nacionais e quatro terceiros lugares nacionais, sendo o clube ribatejanos com mais títulos nacionais alcançados em 2025.