Jovem de Alverca

São jovens como a Juliana Canavilhas que nos dão a justa dimensão do termo “emigrante” - não partir à procura, mas antes elevar o sonho a outro nível. Carisma, competência e confiança, são os conselhos da nossa cientista de renome internacional: Manuela Martins Green. Conhecia-a ainda jovem acabada de sair do Curso de Biologia da Faculdade de Ciências de Lisboa.

Há quase 40 anos ela tinha um sonho, ser cientista, e tal como hoje a Juliana, ganhou uma bolsa para uma universidade americana. Fez o PhD, muitos “papers”, muitos lugares de destaque no exigente mundo da ciência e uma cátedra. Não tenhamos receio de nos chamarem emigrantes, deixamos trabalho feito e somos o orgulho dos nossos pelo bom exemplo.

Fui emigrante convidado, hoje tenho o meu neto emigrado, também foi estudar e ficou, tenho um sobrinho a leccionar numa universidade no estrangeiro, não o fazemos por realização pessoal ou para ganhar dinheiro, é a paixão pelo saber, é o sonho de que não queremos acordar. Claro que tem um risco, é o de no regresso não termos amigos, sermos uns desconhecidos, mas não há carreira sem riscos, e fica-nos sempre o ninho e a família.

Para a Juliana Canavilhas, votos das maiores felicidades, o sonho comanda a vida.

Rui Figueiredo Jacinto