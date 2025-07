Isac Coelho é o candidato do PS na freguesia de Foros de Salvaterra

O Partido Socialista escolheu Isac Coelho como candidato à presidência da Junta de Freguesia dos Foros de Salvaterra nas próximas eleições autárquicas. A candidatura foi apresentada oficialmente no dia 10 de Julho, no pátio do antigo Hospital da Misericórdia, em Salvaterra de Magos. Nascido em 1973, casado e pai de duas filhas, Isac Coelho é empresário e tem um percurso marcado pelo envolvimento em diversas associações locais. Nos últimos anos, destacou-se na Associação Humanitária dos Foros de Salvaterra, com trabalho focado no apoio a pessoas em situação de vulnerabilidade.