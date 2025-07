Orçamento Participativo do Entroncamento com pouca adesão da população

Orçamento Participativo de 2026 do Entroncamento foi aprovado por unanimidade na sessão camarária e inclui um parque canino na Urbanização do Bonito e equipamento de desencarceramento para os bombeiros voluntários. Autarcas lamentam falta de adesão da população.

O relatório final do Orçamento Participativo 2026 do Entroncamento foi aprovado por unanimidade na última reunião de Câmara, realizada a 1 de Julho. Entre as propostas validadas estão a criação de um parque canino na Urbanização do Bonito, apresentada por Inês Inácio, e a aquisição de equipamento de desencarceramento para a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Entroncamento, apresentada pela própria colectividade.

Durante a sessão, a presidente da câmara, Ilda Joaquim, explicou ainda que foram excluídas propostas que não apresentavam todos os requisitos necessários, como a sugestão para transformar uma carruagem ferroviária num laboratório, sublinhando que, apesar do interesse simbólico e comunitário de algumas ideias, os requisitos técnicos e regulamentares devem ser cumpridos. O vereador Rui Madeira (PSD) reconheceu as virtudes do orçamento participativo na aproximação entre cidadãos e administração pública, mas alertou para o risco de associações, como os bombeiros, terem maior capacidade mobilizadora do que propostas individuais. Apesar de enaltecer a importância do equipamento de desencarceramento para os bombeiros, o vereador considerou que poderia haver outras ocasiões para financiar essas necessidades, de forma a “não desvirtuar a essência do orçamento participativo”.

Ilda Joaquim sugeriu que o vereador apresentasse uma proposta de revisão ao regulamento. “Qualquer vereador pode apresentar uma proposta de revisão do regulamento, de forma a melhorar este processo e inclusive trazer mais pessoas, porque reconhecemos que de momento há poucos cidadãos a participar”, acrescenta. O relatório final ficará agora em consulta pública por 10 dias, período destinado a eventuais reclamações dos concorrentes.