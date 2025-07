Reabilitação de edifício em Torres Novas vai criar 16 fogos habitacionais

A Câmara Municipal de Torres Novas aprovou a reabilitação de um edifício de habitação multifamiliar na Rua da Palha, num investimento de 2,47 milhões de euros, que permitirá a criação de 16 fogos habitacionais, informou a autarquia. Segundo um comunicado, a empreitada de concepção e construção foi adjudicada à empresa Fractus, Lda., e prevê a edificação de um imóvel com três pisos e um recuado, totalizando três T1, dez T2 e três T3, numa área bruta de construção de 1.591,60 metros quadrados.

O projecto, aprovado na reunião camarária de quarta-feira, 2 de Julho, insere-se no regime de habitação a custos controlados e contempla ainda a criação de um parque de estacionamento com 10 lugares e a requalificação da travessa adjacente, com o objectivo de melhorar a circulação e eliminar os constrangimentos da circulação naquele local. Segundo a nota, estão ainda previstas soluções de eficiência energética, como painéis solares fotovoltaicos localizados na cobertura, bem como a instalação de tecnologias eficientes normalmente bombas de calor de transformação energética para climatização e produção de águas quentes sanitárias. A obra integra a Estratégia Local de Habitação e poderá beneficiar de financiamento ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Na mesma reunião foi aprovada a abertura de um concurso público para a construção de dois edifícios de habitação multifamiliar na Rua Miguel Bombarda, com um valor base de 1,23 milhões de euros e prazo de execução de 540 dias. O projecto inclui 11 fogos (quatro T1, cinco T2 e dois T3) distribuídos por dois edifícios com três pisos. Segundo a autarquia, o espaço terá “um jardim destinado ao lazer ou simples estar, com a criação de um espaço em pérgulas, zona relvada e com árvores de médio porte”, com a preservação de elementos patrimoniais, como um poço e uma parede em pedra. Esta intervenção poderá ser financiada a 100% através do investimento do parque público de habitação a custos acessíveis, também no âmbito do PRR.