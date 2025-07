Alcanena inicia construção de parque empresarial ainda sem financiamento garantido

O presidente da Câmara de Alcanena, Rui Anastácio, afirmou que o futuro Parque Empresarial de Alcanena, um investimento de 6,6 milhões de euros, será “determinante para o futuro do concelho”. O autarca disse à Lusa que a localização junto ao nó da Autoestrada 1 (A1) com a A23 é uma mais-valia, por estar a uma hora de Lisboa, duas do Porto e quatro de Madrid. A primeira fase do parque abrange 40 hectares, de uma área total prevista de 140 hectares, e terá um prazo de execução de 540 dias. A empreitada foi adjudicada às empresas Desarfate – Construções & Obras Públicas, Lda. e Matos & Neves, Lda., e inclui a criação de arruamentos, redes de abastecimento de água, drenagem de águas residuais domésticas e industriais, águas pluviais com bacia de retenção, infra-estrutura eléctrica, telecomunicações, rede de gás, iluminação pública, pavimentações e sinalização.

O investimento superior a seis milhões de euros é, para já, suportado pela autarquia, com recurso à sua capacidade de endividamento, mas foi submetida uma candidatura a fundos comunitários, com expectativa de apoio até ao final do ano, através da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDR Centro). Rui Anastácio sublinhou que o município tem vindo a trabalhar há mais de um ano e meio na captação de investimento, com presença em feiras internacionais, como a de Cannes, e através de contactos com potenciais investidores europeus e mundiais, em articulação com a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP). O autarca destacou ainda que o parque está vocacionado para acolher empresas de elevado valor acrescentado, com tecnologia de ponta e mão-de-obra qualificada.

O desenvolvimento económico proporcionado por este equipamento, acrescentou, deve ser acompanhado por políticas sociais e educativas. Alcanena tem investido em habitação a custos acessíveis para jovens: “entregámos agora as primeiras seis casas, com uma média de idade dos residentes de 25 anos”, disse o autarca, acrescentando que está em curso um plano para duplicar a oferta de vagas em creches e que decorrem conversações com o Governo para implementar ensino bilingue no agrupamento de escolas local.