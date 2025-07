Assentiz em festa este fim-de-semana

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz tem a caminho três dias de festa na aldeia do concelho de Rio Maior. Dias 18, 19 e 20 de Julho há espaço para espectáculos musicais, a corrida das cores no sábado de manhã e missa e procissão em honra de Nossa Senhora da Vitória na tarde de domingo.

Grupo Kapittal e DJ Lion B actuam no primeiro dia, Grupo Vibe no segundo, com o sunset a cargo do DJ Mouse e a madrugada com Qu4rto Escuro e novamente DJ Mouse. A Banda da Casa do Povo da Vila da Marmeleira acompanha o peditório no último dia, que conta com um sunset com os DJs Gonçalo Costa e Marcos Rocha.

O Centro Recreativo e Cultural de Assentiz é uma associação sem fins lucrativos fundada em 1982 que tem como princípio a dinamização e organização de actividades culturais e desportivas na aldeia de Assentiz, em Rio Maior.