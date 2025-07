Politécnico de Tomar com nova pós-graduação

O Instituto Politécnico de Tomar (IPT) prepara-se para estrear um nova pós-graduação em Marketing Digital, Inteligência Artificial e Projectos Digitais, um curso 100% online e em horário pós-laboral. Com coordenação do especialista Vasco Ribeiro dos Santos, o curso vai ter início a 6 de Outubro de 2025, com uma duração total de 180 horas. As candidaturas encontram-se abertas até 14 de Setembro. A primeira edição é financiada pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

“Tornar os profissionais em verdadeiros empreendedores digitais, capazes de transformar o marketing, negócios e vendas com recurso à Inteligência Artificial” - este é o ponto de partida para a nova oferta formativa do Politécnico de Tomar. Com uma abordagem “prática, estratégica e inovadora”, pretende “formar profissionais capazes de liderar a transformação digital nas organizações, empresas e startups, através de metodologias activas que incluem estudo de casos reais, projectos práticos, portefólio digital e um pitch final”, refere a coordenação do curso.

Entre os objectivos do curso constam o domínio das tecnologias e ferramentas de IA no marketing digital, desenvolver competências técnicas e estratégicas para a produção de conteúdos digitais/multimédia de alta performance, analisar tendências de compra/consumo/utilização nos marketplaces mediante diversos modelos de negócio, tomar decisões baseadas em dados (data-driven) e planear projectos digitais e estratégias que integram marketing digital, Inteligência Artificial e modelos de negócio online.