Trabalhadores dos CTT de Alenquer e Azambuja em greve por melhores condições

Admissão de trabalhadores, melhores condições de trabalho e a defesa da qualidade da prestação do serviço público postal são as reivindicações dos trabalhadores dos Centros de Distribuição de Alenquer e Azambuja.

Os trabalhadores dos CTT dos Centros de Distribuição de Alenquer e Azambuja estiveram em greve no dia 10 de Julho, pelo período de 24 horas, informou o Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Correios e Telecomunicações (SNTCT). Durante a paralisação, os trabalhadores concentraram-se na Rotunda da Estrada Nacional 1, com a Variante Álvaro Pedro, junto ao Continente Modelo com o propósito de dar a conhecer à população os objectivos da sua luta pela admissão de trabalhadores, melhores condições de trabalho e pela defesa da qualidade da prestação do serviço público postal.

“Os trabalhadores e as populações não podem continuar a ser prejudicados pela política que tem sido posta em prática pela administração dos CTT”, refere o sindicato, sublinhando que os trabalhadores exigem ser tratados com dignidade. Considerando que o aumento das cargas de trabalho e alargamento das distâncias das áreas de distribuição torna impossível a entrega da totalidade do serviço, o sindicato defende como urgente a contratação de mais trabalhadores por forma a ser efectuada a totalidade da distribuição dos objectos postais e pôr “fim à destruição do serviço público de correios”.

Contactados por O MIRANTE, os CTT referem que “estão em constante avaliação das necessidades específicas de cada centro de distribuição postal (CDP), de forma a garantir a qualidade de serviço ao cliente” e que “respeitam, como sempre respeitaram, o direito à greve dos trabalhadores”. Fonte oficial dos CTT afirma ainda ao nosso jornal que “tendo em conta esta avaliação, reforçarão no período de férias os recursos humanos nos CDP que tenham essa necessidade”.