Comandante do Regimento de Engenharia de Tancos morre vítima de doença súbita

O coronel Jorge Lopes Pereira faleceu em casa, em Tomar, no dia seguinte à comemoração do Dia da Arma de Engenharia na unidade que comandava.

O comandante do Regimento de Engenharia nº 1, coronel Jorge Lopes Pereira, faleceu na sua residência, em Tomar, na manhã de sábado, 12 de Julho. Ao que apurámos, terá sido vítima de doença súbita. Na véspera tinha sido assinalado o Dia da Arma de Engenharia na unidade que comandava, sediada no polígono de Tancos, concelho de Vila Nova da Barquinha.

Segundo informação do Exército, o coronel Lopes Pereira, 52 anos, ingressou na Academia Militar em 1991, tendo sido promovido ao posto de coronel em Dezembro de 2022. Em Novembro de 2024 tomou posse como comandante do Regimento de Engenharia nº 1. O Exército Português divulgou nesse mesmo dia uma nota de pesar. “Neste momento de luto para a Família Exército, os nossos pensamentos estão com os seus Familiares e Amigos, a quem o Exército Português endereça as mais sentidas condolências. Descanse em paz, meu Coronel!”, lê-se na mensagem publicada nas redes sociais.