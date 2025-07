Edifícios públicos degradados constituem um mau postal de Santarém

Infelizmente neste role de edificações muitas dessas edificações são do município e da santa casa da misericórdia, ou do Estado. Incentivos à manutenção das fachadas do edifícios não há, mas há dinheiro para bilhetes para as touradas, para grupos musicais e não só. Sem querer ser má língua, parece-me que as prioridades estão desfasadas, mas isso já se verifica há muito tempo.

Luís Manuel Carreira Silva