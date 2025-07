Homem de 20 anos constituído arguido por furto numa residência no Tramagal

Assalto decorreu na habitação no Tramagal mas as buscas também foram realizadas no Montijo, numa casa onde foram recuperados mais artigos relacionados com o mesmo furto.

Um homem de 20 anos foi constituído arguido por furto numa residência, no concelho de Abrantes, tendo a Guarda Nacional Republicana (GNR) recuperado a maioria dos bens furtados, anunciou o Comando Territorial de Santarém. Num comunicado, a GNR explica que na sequência de um furto numa casa, ocorrido no dia 28 de Junho, na localidade de Tramagal, os militares da Guarda conseguiram localizar e recuperar diversos objectos furtados, entre os quais uma arma de pressão de ar, uma catana, uma televisão, um relógio, duas motosserras, uma máquina de lavar sob pressão, ferramentas, material eléctrico e dois passa-montanhas.

A operação incluiu ainda buscas complementares numa habitação no concelho do Montijo, onde foram recuperados mais dois artigos relacionados com o mesmo furto. De acordo com a mesma nota, o suspeito, já referenciado por vários furtos, foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Abrantes.