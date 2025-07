Morte súbita de Paulo Santa Bárbara gera comoção em Salvaterra de Magos

Paulo Nuno Santa Bárbara, de 55 anos, era uma figura acarinhada de Salvaterra de Magos. Trabalhava na câmara municipal e estava ligado ao movimento associativo.

A Câmara Municipal de Salvaterra de Magos colocou, dia 9 de Julho, a bandeira do município a meia haste pela morte de Paulo Nuno Santa Bárbara, assistente técnico ao serviço do município e elemento de apoio à Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ), que desempenhava ainda funções na Divisão Municipal de Acção Social e Cultural. Tinha 55 anos e faleceu de forma súbita, enquanto dormia, durante a madrugada de 9 de Julho.

A notícia do falecimento causou consternação no concelho, particularmente junto das colectividades locais, onde Paulo Santa Bárbara, também conhecido por “Banana”, deixou uma marca de dedicação e compromisso. O Clube Desportivo Salvaterrense destacou o seu papel como ex-atleta e dirigente, recordando o seu contributo determinante para a subida da equipa sénior na época 2020/2021. “Cumpriu com zelo e dedicação o seu desígnio para connosco, e será sempre relembrado enquanto Salvaterrense”, pode ler-se na nota emitida pelo clube.

Também o Grupo Desportivo Forense assinalou o falecimento com pesar, lembrando Paulo como um “homem do associativismo”, respeitado por todos e exemplo de convivência desportiva saudável. “Destacou-se pelo seu espírito de fair play, amizade e proximidade com elementos de vários clubes”, referiu a colectividade, numa nota onde o tratam carinhosamente por “Banana”. A Associação de Setas do Ribatejo juntou-se às homenagens, exprimindo os seus “mais sinceros sentimentos” à família e amigos.