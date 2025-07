Município de Abrantes cede antiga Casa do Povo à Paróquia de Mouriscas

Câmara Municipal de Abrantes cedeu à Paróquia de Mouriscas as instalações da antiga Casa do Povo da localidade para reabilitação e criação de actividades culturais, catequese, escuteiros e um núcleo museológico de arte sacra.

A Câmara Municipal de Abrantes e a Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia de Mouriscas assinaram no dia 30 Junho um protocolo para a cedência à paróquia das instalações da antiga Casa do Povo de Mouriscas, que pretende reabilitar o edifício para desenvolver actividades culturais, lúdicas, catequese, encontros dos escuteiros e criar um núcleo museológico dedicado ao seu espólio de arte sacra.

Na cerimónia, o pároco Francisco Valente destacou que este era um desejo antigo, com mais de 20 anos, sublinhando que o novo espaço será um local de agregação da comunidade, para o desenvolvimento social da localidade e para organização de eventos culturais. O protocolo de cedência tem a duração de 50 anos, sendo renovável automaticamente por períodos de 10 anos, e a reabilitação do edifício terá um custo cerca de 300 mil euros, a cargo da paróquia.

O presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Jorge Valamatos, considerou a cedência “importante para a comunidade das Mouriscas e para o concelho”, anunciando ainda que o município está a trabalhar num projecto para requalificar a antiga escola primária da freguesia. O autarca referiu ainda que ambos os projectos são “ambiciosos” e que pretende criar Áreas de Reabilitação Urbana nas freguesias, como incentivo à recuperação do património edificado.