Plataforma de viagens elege Tomar como “melhor tesouro escondido” da Europa

A plataforma de viagens HomeToGo elegeu Tomar como “o melhor tesouro escondido” da Europa. Foram eleitos os 50 melhores destinos, tendo por base categorias como paisagens, tendências de pesquisa, destinos emergentes, preços de alojamentos, gastronomia e clima.

Tomar conquistou o primeiro lugar, com uma nota final de 61,64, tendo obtido uma pontuação de 8,77 na gastronomia; 9,13 no custo de alojamento; 9,32 no clima; 9,43 na categoria “fora dos roteiros habituais” e 10 na de “estrela emergente”. Tomar foi seguida por Brisighella, em Itália, com uma pontuação de 59,12, e Nafplio, na Grécia, com 57,82.