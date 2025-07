Seis detidos por furto de uma tonelada de melancias em Alpiarça

Operação da GNR deteve seis homens que furtaram centenas de quilos de melancias do campo na zona de Alpiarça. Todos foram apanhados em flagrante.

A GNR deteve seis homens, com idades entre os 18 e os 66 anos, por furto de produtos agrícolas no concelho de Alpiarça, tendo sido recuperada uma tonelada de melancias, anunciou a força de segurança. Em comunicado, o Comando Territorial de Santarém da GNR informou que as detenções ocorreram em duas acções distintas, nos dias 5 e 10 de Julho, no âmbito da operação “Campo Seguro 2025”.

Na primeira situação, em 5 de Julho, dois homens, de 61 e 66 anos, foram detidos em flagrante durante uma acção de patrulhamento, quando circulavam numa viatura junto a uma exploração agrícola. Segundo a GNR, no interior do veículo foram encontrados 400 quilos de melancias, cuja proveniência não foi justificada, tendo os produtos sido apreendidos pelas autoridades. Cinco dias depois, em 10 de Julho, quatro homens, com idades entre os 18 e os 40 anos, foram interceptados “à saída de um caminho com acesso condicionado aos campos de cultivo”. Os suspeitos transportavam 600 quilos de melancias, igualmente sem justificação para a sua posse.

“Estas duas acções culminaram com a detenção dos seis suspeitos e com a recuperação da totalidade dos produtos furtados, uma tonelada de melancias e a apreensão de diverso material relacionado com os furtos”, lê-se no comunicado. Os seis detidos foram constituídos arguidos e os factos comunicados ao Tribunal Judicial de Almeirim. A GNR sublinha ainda que, no âmbito da operação “Campo Seguro 2025”, tem vindo a realizar acções de sensibilização e fiscalização desde 1 de Julho, com o objectivo de prevenir furtos em propriedades agrícolas e reforçar o policiamento nas zonas rurais.