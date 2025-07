Trabalhador sofre queimaduras graves em explosão na Exide de Vila Nova da Rainha

Autoridades investigam causas da explosão na Exide Technologies Recycline. Trabalhador de 30 anos sofreu queimaduras graves em várias partes do corpo enquanto realizava procedimento habitual.

Um trabalhador, de 30 anos, sofreu ferimentos graves na manhã de segunda-feira, 14 de Julho, na sequência de uma explosão na Exide Technologies Recycline, fábrica de reciclagem de baterias em Vila Nova da Rainha, no concelho de Azambuja. “A explosão foi provocada por uma mistura de químicos, mais precisamente alumínio e potássio, tendo causado ferimentos graves num funcionário da empresa, que sofreu queimaduras de primeiro e segundo graus e foi transportado ao Hospital de São José, em Lisboa”, disse à Lusa fonte do Comando Sub-Regional da Lezíria do Tejo.

Ao que O MIRANTE conseguiu apurar, o trabalhador, que sofreu queimaduras graves da cintura para cima, realizava um procedimento diário que fazia parte das suas tarefas, mas algo terá corrido mal. Junto a ele encontravam-se mais dois trabalhadores que não sofreram quaisquer ferimentos. As autoridades estão a investigar as causas do acidente, tendo-se deslocado à fábrica ainda na manhã da ocorrência.

O alerta para a explosão foi dado às 06h30. No local estiveram os Bombeiros de Azambuja, a Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Vila Fraca de Xira e a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Recorde-se que, a 3 de Julho, a explosão de uma caldeira na fábrica de baterias da Exide, na zona industrial de Castanheira do Ribatejo, vitimou mortalmente um trabalhador. António Santos Bispo, 48 anos, de nacionalidade brasileira, era pastor da Assembleia de Deus MSBN (Ministério Semeadores de Boas Novas) em Vila Franca de Xira. A esposa, igualmente pastora, e o falecido tinham três filhos em comum.