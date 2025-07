Barquinha e Torres Novas juntam-se para desenvolver programa cultural em rede

A programação do “VOLver”, um evento em rede que junta os concelhos de Torres Novas e Vila Nova da Barquinha, inclui um vasto programa de música, cinema, dança, exposições, teatro e conferências, assim como a possibilidade de visitar os locais e os espaços que os identificam, sendo o evento apresentado como “um convite para explorar o processo essencial de reconstrução de laços e convívio harmonioso, após o fim do conflito e a conquista da liberdade”. O VOLver, na sua quarta edição, apresenta, entre Julho e Dezembro, uma “programação versátil e universal”, na qual, segundo a organização, cada evento é uma “celebração de união e partilha”, assim como uma “oportunidade de descobrir como a arte nos inspira a reconciliar-nos com o passado e a sonhar com um futuro mais justo”.

Em comunicado, a organização indica que o tema “Reconciliação” simboliza a “continuidade do ciclo iniciado nas edições anteriores”, com os motes “Liberdade” e “Cessar-Fogo”, propondo-se como um “passo essencial no processo de cura e reconstrução de laços — sejam eles sociais, pessoais ou políticos”. Com um investimento na ordem dos 40 mil euros, repartido em partes iguais pelos dois municípios, o cartaz apresenta um programa multidisciplinar, que inclui música, teatro, cinema, dança e novo circo, entre outras expressões artísticas. A organização indica que a edição deste ano encerra a 6 de Dezembro, em Torres Novas, com uma mesa-redonda e debate aberto à população para “avaliar e reflectir” sobre o projecto, e “recolha de contributos para novos ciclos de programação conjunta”.