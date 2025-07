Espectáculo de folclore espanhol em Pernes

A vila de Pernes recebe na noite de sexta-feira, 25 de Julho, um encontro de folclore espanhol, no Largo do Rossio. Em palco vão estar grupos em representação da Asociación Folklórico Cultural Jacinto Sarmiento, de Miranda de Erbo; da cidade de Burgos ou da Agrupacion Folklorica y Cultural Guarache, de Tenerife, nas ilhas Canárias.

Este inédito encontro etnográfico faz parte do projecto Itiner’Arte e acontece na sequência de certames anteriores organizados pelo grupo USANÇAS– Núcleo Etnográfico de Abitureiras, Grupo de Folclore de Abitureiras.