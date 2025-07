Festa da Marioneta em Santarém, Pernes e Vale de Santarém

A Festa da Marioneta prossegue em Santarém com o espectáculo “A Mano”, pela companhia El Patio Teatro, que vai ter como palco a Igreja de São João de Alporão no dia 24 de Julho, pelas 22h00. A mesma peça será apresentada na sexta-feira, 25 de Julho, pelas 21h30, na sala da Sociedade Recreativa Operária do Vale de Santarém. O espectáculo foi distinguido com vários prémios em países como Roménia, Alemanha, Polónia ou Espanha, o seu país de origem. A Festa da Marioneta chega ao Jardim da Liberdade, em Santarém, na noite de sexta-feira, 25 de Julho, a partir das 22h00, com “Caricature”. O espectáculo inclui uma performance itinerante que se adapta a cada local onde é apresentado. Cruza os domínios artísticos das formas animadas, teatro físico, acrobacia e manipulação de objectos. Na tarde de sábado, 26 de Julho, pelas 18h00, o grupo espanhol PantaRhei Teatro apresenta o espectáculo “A Ursa Estelar” no Jardim das Portas do Sol, em Santarém. E na noite desse sábado, pelas 21h30, Pernes acolhe um espectáculo de marionetas de sombras vindo do Japão. A peça Tenshô, com Beniko Tanaka, é acompanhada pelos tambores de TetsuroNaito e a flauta de TomokoTakeda (em gravação). A Festa da Marioneta culmina no dia 26 de Julho. A partir das 22h00, junto ao Convento de São Francisco, em Santarém, terá início um desfile de lagartixas gigantes iluminadas, criado pelo prestigiado grupo francês Cie Archibald Caramantran. O evento consiste num percurso pelas ruas do centro histórico, terminando na Praça Visconde Serra do Pilar. A animação prossegue até ao Largo do Seminário , onde o colectivo de percussão São Tiago a Rufar, acompanha a parada com 18 bombos e malabarismos de fogo.