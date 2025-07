Freixianda recebe mais uma Festa do Emigrante

A 9ª Festa do Emigrante vai decorrer em Freixianda, concelho de Ourém, no dia 7 de Agosto. A abertura do evento está marcada para as 19h00. Vai haver serviço de restaurante e take away, com frango assado, e muita música ao longo de toda a noite. A festa vai ter lugar no Largo Juvêncio Figueiredo. A animação musical vai estar a cargo do Grupo Musical PA3, Função Públika e e Dj Saint.