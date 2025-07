Grémio Dramático Povoense actua no maior festival europeu de teatro amador

O Grémio Dramático Povoense, da Póvoa de Santa Iria, foi um dos poucos grupos seleccionados entre 80 candidaturas de toda a Europa para integrar a programação oficial do FITAG 2025, o Festival Internacional de Teatro Amador de Girona, o maior certame europeu dedicado ao teatro amador. A participação, diz o grupo em comunicado, representa não só a União de Freguesias da Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa, mas também todo o concelho de Vila Franca de Xira e o País. O FITAG decorre entre os dias 26 e 30 de Agosto, na cidade espanhola de Girona. O Grémio Dramático Povoense sobe ao palco no dia 29, às 19h30, no centro cultural La Mercè, com o espectáculo “Vermes”, uma produção do grupo Re/Criar — Grupo de Teatro do Grémio. A peça, de carácter intenso e provocador, mergulha nos temas da destruição, do canibalismo metafórico e nas profundezas do comportamento humano. Com uma actividade regular e uma entrega assente no trabalho voluntário e na paixão pela arte teatral, o grupo continua a trilhar um caminho de melhoria contínua que agora ultrapassa fronteiras. A participação no FITAG vai contar também com o apoio da Câmara de Vila Franca de Xira.