Universidade da Terceira Idade de Alenquer com inscrições abertas

Estão abertas as inscrições para o ano lectivo 2025/2026 da Universidade da Terceira Idade (UTI) de Alenquer. Dirigida a munícipes com 50 ou mais anos, a UTI visa promover o envelhecimento activo através de uma oferta variada de actividades culturais, educativas e recreativas. As candidaturas decorrem até 31 de Julho e devem ser formalizadas através do envio da ficha de inscrição para o endereço electrónico universidade.terceiraidade@cm-alenquer.pt.

A UTI conta com um total de 28 disciplinas, leccionadas em várias localidades do concelho, incluindo o Carregado e Casais Brancos. Com 15 anos de existência, a Universidade da Terceira Idade de Alenquer tem vindo a afirmar-se como uma estrutura essencial para a inclusão e valorização da população sénior. Além das aulas regulares, organiza visitas culturais, caminhadas, acções de sensibilização e encontros intergeracionais. As aulas decorrem entre Setembro de 2025 e Junho de 2026. A inscrição tem um custo simbólico de 5 euros.