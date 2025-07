Futsal feminino do Vitória de Santarém na 2ª divisão nacional

A equipa de futsal sénior feminina do Vitória de Santarém garantiu o apuramento para o Campeonato Nacional da 2ª Divisão, um feito inédito no historial do clube. “Está colocada a cereja no topo do bolo na brilhante 20.ª temporada oficial da história do clube, obra de uma equipa multititulada a nível interdistrital que está em actividade desde 2007 e merece ser reconhecida, hoje, como um dos ex-líbris do desporto do município de Santarém”, congratulou-se o clube nas suas redes sociais.

As seniores do Vitória de Santarém conquistaram na última época o título de campeãs interdistritais de Santarém e Castelo Branco, a Taça Distrital e a Supertaça Distrital.