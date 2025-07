Ginastas do Clube Náutico de Abrantes recebidos nos Paços do Concelho

Os atletas da secção de Ginástica Artística do Clube Náutico de Abrantes (CNA) foram recebidos no Salão Nobre dos Paços dos Concelho pelo presidente da câmara municipal, Manuel Valamatos, e outros elementos do executivo municipal. Os ginastas estiveram acompanhados pelos treinadores, Ana Rainho e Nuno Gil, e pelo presidente da direcção do Clube Náutico de Abrantes, Rui Costa Cabral, assim como de alguns familiares.

Manuel Valamatos felicitou todos os presentes pelo trabalho desenvolvido e pelos resultados obtidos, sublinhando que, para além de outros bons resultados, durante os dias 14 e 15 de Junho, a equipa de ginástica conquistou cinco títulos individuais e três títulos por equipas no Campeonato Nacional da Divisão Base de Ginástica, na Maia. Nesse campeonato obtiveram os títulos de Campeões Nacionais de Salto em Iniciados e Juvenis.

“Para ganhar medalhas desportivas é preciso trabalhar muito, mas também é preciso trabalhar na formação dos atletas enquanto cidadãos. É possível conciliar as duas vertentes”, afirmou Manuel Valamatos, garantindo que o município continuará a acompanhar o desenvolvimento desta modalidade desportiva e a apoiar na aquisição de equipamentos para um melhor desempenho.