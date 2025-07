União do Entroncamento elegeu novos órgãos sociais

Alexandra Saboga tomou posse como presidente da direcção do União Futebol Entroncamento.

Foram eleitos e tomaram posse no dia 10 de Julho os novos órgãos sociais do União Futebol Entroncamento. A nova direção é constituída por: Alexandra Saboga (presidente); Ana Paula Cerejo (vice-presidente); Ricardo Barral (vice-presidente); Cecília Rodrigues (tesoureira); Andreia Nunes (secretária); e os vogais João Micaelo, Bruno Freire, Tânia Damâsio, Eliseu Raimundo, Renato Faria e Élia Calvo.

Luís Filipe Boavida foi reeleito presidente da mesa da assembleia geral e Nuno Rodrigues continua nas funções de presidente do conselho fiscal.