Cabeça-de-lista do PAN por Santarém sai da direcção e desfilia-se do partido

Desde as eleições legislativas de 18 de Maio já se demitiram da direcção do PAN seis pessoas.

A cabeça-de-lista do PAN por Santarém nas últimas legislativas, Vera Matos, apresentou a sua demissão da Comissão Política Nacional e desfiliou-se do partido, sendo a sexta saída da direcção desde Maio deste ano. A dirigente integrava a Comissão Política Nacional - órgão máximo da direcção entre congressos - eleita pela lista da porta-voz, Inês de Sousa Real, e a sua decisão foi transmitida ao partido no início da semana. Vera Matos, na comunicação da decisão ao partido, a que a Lusa teve acesso, explica que se desfilia por considerar que não é “uma mais-valia” para o PAN.

“Neste momento, não acrescento mais valor e despeço-me de todos. A quem sempre me tratou com respeito e consideração, só posso agradecer por toda a experiência que levo daqui. Que alcancem tudo aquilo que sejam os vossos objetivos pessoais, profissionais e que sejam felizes, acima de tudo”, lê-se na mesma mensagem.

Contactada pela Lusa, Vera Matos não quis prestar quaisquer declarações sobre esta decisão. Esta é a sexta demissão do partido liderado por Inês de Sousa Real desde as eleições legislativas de 18 de Maio. A última conhecida foi a de Carlos Macedo que anunciou, além da demissão, a desfiliação do partido, que acusou de estar “sem rumo, completamente à deriva” e com a liberdade de opinião interna ferida. No fim de Maio, demitiu-se a cabeça de lista do PAN por Viseu nas eleições legislativas de 2024, Carolina Pia, que saiu da Comissão Política Nacional em divergência com a direcção. Anabela Castro e Nuno Pires anunciaram a sua saída do mesmo órgão logo no dia das eleições e Pedro Fidalgo Marques anunciou em 24 de Maio a sua saída da comissão política permanente, embora mantendo-se na Comissão Política Nacional.