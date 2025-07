Carlos Anastácio lidera lista do PS à freguesia de Pontével

Carlos Rui Duarte Anastácio vai ser o candidato do Partido Socialista à presidência da Junta de Freguesia de Pontével, concelho do Cartaxo, nas eleições autárquicas de 12 de Outubro. O empresário de 49 anos, nascido em Casais dos Penedos, lugar da freguesia de Pontével, diz pretender contribuir para uma freguesia mais avançada e com melhores espaços públicos e infraestruturas. Licenciado em Gestão de Empresas pela Universidade Lusófona de Lisboa e actualmente empresário no ramo do Fitness, Carlos Anastácio exerceu durante 13 anos funções na multinacional Novabase em Lisboa.