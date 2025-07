Cláudia Luís é a nova vice-presidente da Câmara de Alenquer

A Câmara de Alenquer tem uma nova vice-presidente. Cláudia Teresa Porém Luís, 49 anos, assumiu oficialmente as funções na sequência do despacho assinado pelo presidente do município, Pedro Folgado. Vai substituir nessas funções Tiago Pedro, vereador socialista que ocupava anteriormente o cargo e que decidiu apresentar-se como candidato independente nas próximas autárquicas.

Com um percurso ligado ao executivo municipal desde 2013, Cláudia Luís conta com uma longa experiência autárquica. É mestre em Ciências da Educação, na área das Necessidades Educativas Especiais, e é actualmente responsável pelos pelouros da Educação, Juventude, Cultura, Gestão e Promoção Turística do Território, Associativismo e Desporto. Desde 2023, enquanto vereadora, coordena também a Universidade da Terceira Idade e a rentabilização do Património Cultural.

Antes de integrar o executivo camarário, Cláudia Luís foi directora pedagógica do Centro Infantil e Juvenil da Santa Casa da Misericórdia de Alenquer, após sete anos como educadora de infância na mesma instituição. A nova vice-presidente sublinha em comunicado que o objectivo passa por continuar a ajudar a melhorar o concelho de Alenquer e a servir os munícipes.