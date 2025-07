Coruche volta a hastear a Bandeira Azul na praia fluvial do Sorraia

A praia fluvial do Sorraia foi novamente distinguida com a Bandeira Azul, símbolo internacional de qualidade atribuído pela Fundação para a Educação Ambiental (FEE). A distinção reconhece a excelência da qualidade da água, a segurança dos banhistas, a gestão ambiental, as condições de acessibilidade e o compromisso com a educação para a sustentabilidade.

Com um areal de 1.771 metros quadrados junto ao rio Sorraia e envolvida por uma paisagem natural cuidada, a praia está aberta diariamente até 14 de Setembro. Durante este período, a zona balnear contará com vigilância todos os dias, entre as 10h00 e as 18h00. As boas infraestruturas, o ambiente calmo e familiar e a integração harmoniosa na paisagem têm tornado este espaço uma escolha cada vez mais popular entre residentes e visitantes. A Câmara de Coruche destaca a importância da distinção como reforço do estatuto do concelho no mapa dos destinos balneares de referência em Portugal.