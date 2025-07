Estudo prévio aponta criação de novo pulmão verde no Porto Alto

O estudo prévio para o arranjo urbanístico da nova zona verde no Porto Alto, na freguesia de Samora Correia, concelho de Benavente, foi apresentado em reunião de câmara e contempla a criação de um parque urbano com uma área total de 15.000 metros quadrados. Localizado entre a Rua José Saramago e a Rua General Vasco Gonçalves, o projecto pretende transformar o terreno actualmente desaproveitado num espaço arborizado de convívio intergeracional.

A proposta visa não só a valorização ambiental e social do espaço, mas também a resposta a uma necessidade sentida há vários anos pela população, assim como a escassez de estacionamento. A capacidade actual de 48 lugares passará para 132, o que deverá aliviar a pressão sobre as ruas adjacentes.

O parque, segundo o estudo, que poderá sofrer ainda várias alterações até à sua versão final, será dividido por várias áreas temáticas. Destaca-se um parque infantil e zonas de lazer com mesas e cadeiras, pensadas para crianças, idosos e famílias. No centro do projecto ficará uma área de bancadas delimitada por borladeros e teias, elementos inspirados na tradição tauromáquica da região, que poderão ser utilizadas para eventos sociais e recreativos.

Haverá ainda uma zona de relvado informal, destinada a jogos e actividades desportivas leves, e percursos pedonais e cicláveis, que interligarão todos os espaços. O arranjo urbanístico prevê equipamentos de ginásio ao ar livre e uma estrutura de escalada para os jovens. Algumas destas infra-estruturas ficarão sombreadas por árvores, para promover o conforto em dias de maior calor.

O investimento estimado para esta fase do estudo é de 665.700 euros, acrescidos de IVA. A proposta inclui ainda a reconfiguração da rede viária local, com a criação de um novo arruamento na zona poente para facilitar o acesso ao parque e às novas bolsas de estacionamento.