Luís Albuquerque diz que obras em Ourém preparam concelho para o futuro

Presidente da câmara municipal fez um balanço das obras em curso no concelho de Ourém e as que estão a ser preparadas a curto e médio prazo.

Para Luís Albuquerque as empreitadas que estão a decorrer e programadas para curto e médio prazo no concelho de Ourém são fundamentais “rumo ao desenvolvimento do território”. O presidente da Câmara Municipal de Ourém deu conta, na última assembleia municipal, que estão em curso projectos que abrangem diversas áreas essenciais, desde infraestrutura até educação, saúde e mobilidade urbana. “Todas estas intervenções visam melhorar a qualidade de vida das nossas famílias, criar oportunidades de emprego e promover o desenvolvimento sustentável do nosso concelho”, disse. Deu como exemplos a requalificação da Rua de Castela, em Ourém, requalificação do troço da Estrada Nacional 113, a requalificação da Avenida Irmã Lúcia de Jesus, em Fátima, a 2.ª fase da requalificação da Estrada de Minde, entre outras obras.

O autarca falou também em várias iniciativas que estão ainda em fase de adjudicação, como a requalificação e ampliação do Centro de Saúde de Ourém, a construção da Loja do Cidadão de Ourém, e a requalificação da Rua Júlio Constantino, em Fátima. “Todos estes projectos são pensados com responsabilidade. E são também pautados por um grande sentido de inovação e respeito pelo meio ambiente, procurando sempre o equilíbrio entre o crescimento económico e a preservação do nosso património natural e cultural”, sublinhou, acrescentando estar convicto de que o concelho está “mais acessível, mais seguro e melhor preparado para os desafios do futuro”. Entre outras medidas que vão ser colocadas em prática está a expansão do Parque Ribeirinho Dr. António Teixeira – Fase I; a Área de Acolhimento Empresarial de Caxarias – Urqueira; a reabilitação da EB 2,3 IV Conde de Ourém; a construção de redes de drenagem de águas residuais – lugares de Calços e Matos, Freguesia de N.ª Sr.ª da Piedade – Ourém; e o projecto para a construção de dois campos de futebol sintético, bancada e balneários no Complexo Desportivo de Fátima.