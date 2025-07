Movimento independente candidata Edgar Santos à Junta de Foros de Salvaterra

Edgar Santos, de 42 anos, é o escolhido pelo Movimento Independente Juntos Fazemos + para liderar a lista à freguesia de Foros de Salvaterra nas próximas eleições autárquicas. Ligado desde sempre à terra onde nasceu, Edgar Santos destaca-se pelo envolvimento activo na vida comunitária, associativa e cultural. Tem 12 anos de experiência no executivo da União de Freguesias de Salvaterra de Magos e Foros de Salvaterra, onde trabalhou ao lado de Manuel Bolieiro, e durante os últimos oito anos desempenhou funções como secretário do actual presidente da Câmara de Salvaterra de Magos, Hélder Esménio.

Participa há décadas na organização das festas de Foros de Salvaterra, colaborou com o Grupo Desportivo Forense e com a Associação Pica & Puxa, fundou o Grupo Motard Slick & Piton, a que actualmente preside, e é mergulhador nos Bombeiros de Salvaterra de Magos.