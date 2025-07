PSD aposta na jovem Beatriz Ramos para a freguesia de Valada

Beatriz Ramos, 27 anos, é a candidata do PSD à presidência da Junta de Freguesia de Valada, no concelho do Cartaxo. A jovem é licenciada em Cultura e Comunicação, formada em Jornalismo e actualmente trabalha como gestora de conteúdos numa estação televisiva portuguesa. Viveu toda a sua vida em Porto de Muge, com os pais e os dois irmãos.

Antiga participante no certame Rei e Rainha das Vindimas da Freguesia de Valada, a candidata tem dado visibilidade à sua freguesia, às tradições que a moldam e às pessoas que nela vivem, incentivando sempre a cooperação entre as várias e diferentes associações da terra.

“Esta candidatura nasce do amor pela minha terra, mas também da consciência de que é urgente fazer mais e melhor. É, no fundo, a prova de que há sangue novo e fresco a querer mudar, com entusiasmo, energia e paixão, a forma como cuidamos da nossa freguesia e a representamos”, afirma Beatriz Ramos, citada em nota de imprensa.