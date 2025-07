Tatiana Horta é a aposta do Chega à Câmara de Vila Nova da Barquinha

Tatiana Horta foi anunciada como candidata do Chega à presidência da Câmara Municipal de Vila Nova da Barquinha. “A política não pode continuar a ser feita em círculos fechados, entre os de sempre. Ou ouvimos quem cá vive e sente os problemas na pele, ou continuamos a fingir que está tudo bem. E não está”, afirma a candidata, citada em nota de imprensa.

O lema da candidatura é “Menos conversa, Mais Barquinha” e Tatiana Horta informa que nos próximos meses irá reunir com associações, visitar escolas, ouvir empresários e, acima de tudo, dar voz a quem raramente é escutado: a população. “Não venho com promessas redondas nem frases feitas. Não tenho respostas para tudo, mas sei que é possível fazer mais e melhor. E fazer melhor começa por estar presente, sem arrogância, sem desculpas, apenas proximidade e resolução dos problemas reais das pessoas”, diz.