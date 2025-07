Tiago Prestes quer novo rumo para a Chamusca e diz que não vai fazer campanha de “terra queimada”

Actual vereador da oposição no executivo municipal apresentou os principais eixos de acção da sua candidatura à presidência da Câmara Municipal da Chamusca.

O vereador no executivo municipal da Chamusca, Tiago Prestes, volta a candidatar-se à liderança do município com o apoio do PSD/CDS e promete não fazer uma campanha eleitoral da “terra queimada”. “Somos uma equipa que sabe e quer fazer, é preciso mudar de rumo. Seremos sempre uma candidatura de integração, nunca uma candidatura para varrer pessoas. Queremos ser uma candidatura que potencie o que está bem e redefinir prioridades que alavanquem o desenvolvimento do concelho. Não temos uma comissão de honra porque desta ideia só queremos aproveitar a honra para assumir os nossos compromissos. (…) Não iremos fazer campanha de terra queimada”, disse durante a apresentação da candidatura, que decorreu no Jardim do Coreto, na Chamusca.

Tiago Prestes apresentou os principais eixos de acção do seu projecto. Entre outros destacam-se as acessibilidades/conclusão do IC3/nova Ponte da Chamusca; desenvolvimento económico/criação de emprego/fixação de pessoas; apoio às empresas do concelho/dinamização do comércio Local; saúde/doenças mentais/envelhecimento activo; educação/cursos técnico-profissionais; acção social; habitação/Plano Local de Habitação; turismo/turismo religioso/parque de caravanismo; requalificação da zona ribeirinha; agricultura/floresta. “Estes serão os principais eixos de acção, que terão maior relevo e importância no nosso projecto. Quero deixar aqui uma palavra aos jovens que são o nosso futuro. Comprometemo-nos a combater a inércia instalada neste concelho que acinzentou os ideais mais genuínos da nossa juventude. (…) Gostaria também de deixar uma palavra à nossa terceira idade, aqueles que já estão cansados e precisam de mais conforto, mais saúde e maior acompanhamento familiar e institucional”, sublinhou.