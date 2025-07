Vítor Freire concorre pela CDU à Câmara de Alcanena

Vítor Freire é professor aposentado e foi durante vários anos treinador de equipas do Clube Atlético Alcanenense.

O professor aposentado Vítor Freire, de 71 anos, é o candidato da CDU à Câmara Municipal de Alcanena nas eleições autárquicas deste ano. Em comunicado, o PCP indica que a candidatura da CDU, coligação que junta comunistas e PEV, reafirma a necessidade de uma alternativa de esquerda para aquele concelho. A CDU defende que Vítor Freire representa uma candidatura que coloca “os interesses da sua população acima de quaisquer outros” e que se compromete a desenvolver “uma política assente nos valores do trabalho, honestidade e competência”.

Vítor Lúcio Freire é Licenciado em Educação Física, com Pós-Graduação em Psicopedagogia, tendo sido treinador de equipas de futebol do Clube Atlético Alcanenense (seniores). A CDU anuncia ainda Ricardo Nogueira, gerente comercial, de 50 anos, como o primeiro candidato à Assembleia Municipal de Alcanena.

Além de Vítor Freire, pela CDU, também o Partido Socialista (PS) já anunciou que o candidato à Câmara de Alcanena é o empresário Samuel Frazão, 38 anos, actual presidente da Junta de Freguesia de Monsanto. O actual presidente do município, o empresário Rui Anastácio, 54 anos, também já anunciou a recandidatura à presidência da Câmara de Alcanena pela coligação PSD/CDS-PP/MPT.