Voluntários retiram 740kg de lixo do rio Almonda

Em pouco mais de três horas, um grupo de 35 pessoas removeu 740Kg de resíduos do rio Almonda, no troço junto ao Moinho da Cova, em Torres Novas. A acção de limpeza, inserida no projecto Guardiões do Rio Almonda, realizou-se na manhã de 12 de Julho e contou com a colaboração de utentes do Centro de Bem-Estar Social da Zona Alta, de elementos da associação Viver Almonda e famílias locais. Segundo o vereador do Ambiente da Câmara de Torres Novas, João Trindade, foram recolhidos vários tipos de resíduos desde pneus, calçado, muitos plásticos e vidros, e até uma parte de um manequim de loja. Em ano e meio, destacou o autarca socialista, esta foi a terceira vez que voluntários se juntaram para limpar o rio. No total, sublinhou ainda, os resíduos recolhidos ultrapassam as duas toneladas.