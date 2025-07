Ambulância dos Bombeiros de Salvaterra de Magos envolvida em colisão

Duas bombeiras da corporação de Salvaterra de Magos, feridas na colisão entre uma ambulância do INEM e um automóvel ligeiro, já tiveram alta e recuperam em casa. O acidente, que causou quatro feridos, voltou a expor os perigos de um cruzamento na EN118 em Marinhais.

Duas bombeiras da corporação dos Bombeiros Voluntários de Salvaterra de Magos, envolvidas na colisão de uma ambulância do INEM com um veículo ligeiro em Marinhais, já tiveram alta hospitalar e recuperam em casa, após exames complementares realizados no Hospital Distrital de Santarém.

Segundo apurou O MIRANTE, Sara e Samanta sofreram escoriações e contusões, apresentando dores nas costas e nos membros inferiores. Apesar de não apresentarem lesões graves, ambas ficaram psicologicamente abaladas por se aperceberem de que o acidente causou ferimentos graves a duas pessoas idosas.

O sinistro ocorreu ao final da tarde de dia 17 de Julho, na Estrada Nacional 118, na freguesia de Marinhais, concelho de Salvaterra de Magos. A ambulância, afecta ao INEM e operada pelos Bombeiro de Salvaterra de Magos, seguia em marcha de urgência para Glória do Ribatejo, onde se preparava para socorrer uma idosa de 91 anos. A colisão deu-se num cruzamento já identificado como perigoso, e onde, segundo fonte dos bombeiros, têm ocorrido vários acidentes, alguns com desfechos fatais.

A violência do embate provocou quatro feridos graves, as duas bombeiras e um casal de idade avançada, ocupantes do veículo ligeiro. As vítimas foram assistidas no local e transportadas para o Hospital Distrital de Santarém. No teatro de operações estiveram elementos dos Bombeiros de Salvaterra de Magos, Benavente e Almeirim, assim como operacionais da GNR e técnicos da Infraestruturas de Portugal. No total, foram mobilizados 25 operacionais e uma dezena de viaturas.

As autoridades investigam as causas do acidente, mas a sinistralidade associada ao local reacende o debate sobre a necessidade de medidas urgentes de segurança rodoviária no troço da EN118.