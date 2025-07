Apresentação de projectos gera controvérsia na reunião de câmara de Santarém

PS e Chega não gostaram de assistir à apresentação de projectos para a cidade, como o funicular entre São Bento e a Ribeira de Santarém e requalificação de ruas no centro histórico da cidade. Acusaram o presidente de eleitoralismo e este respondeu que estava a dar conta do trabalho que tem vindo a ser feito.

O presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), foi acusado de eleitoralismo e de vender ilusões na reunião do executivo de segunda-feira, 21 de Julho, onde foram apresentados um projecto de arquitectura e arranjos exteriores do funicular entre o bairro de São Bento e a Ribeira de Santarém e o projecto de percursos confortáveis nalgumas artérias do centro histórico da cidade. As apresentações foram feitas por técnicos de uma empresa externa que está a trabalhar com a autarquia no âmbito do Plano de Mobilidade Urbana de Santarém apresentado em 24 de Janeiro deste ano nos paços do concelho.

As primeiras observações partiram da bancada socialista - com quem o PSD tem um acordo de governação -, com o vereador Manuel Afonso a criticar a apresentação desses planos a menos de três meses das eleições e quando não se sabe quem vai gerir o município no próximo mandato. “Quem vier a seguir pode querer outras soluções”, vincou. Também censurou os 73 mil euros gastos pela autarquia. “Esta é uma atitude de campanha eleitoral, são estudos, não há projectos e chegou a altura de deixarmos de estar calados”, disse o autarca socialista, pronunciando-se contra a assumpção de compromissos pelo executivo “nesta altura do campeonato”.

A vereadora do Chega, Manuela Estêvão, deitou mais achas para a fogueira, registando “com agrado” a posição do PS e apelidando os projectos como “fantasias” que custam 73 mil euros ao erário público. Considerou também “pouco ético” que sejam apresentados estes projectos a dois meses e meio das eleições. “O que se passou aqui hoje não devia ter acontecido”, referiu.

Na resposta, o presidente do município respondeu que estes projectos são falados há muito, já foram inclusivamente objecto de apresentações públicas anteriores, referindo que se tratou de fazer um ponto da situação sobre o que se está a fazer em determinadas áreas. E garantiu que irá continuar a proceder assim até final do mandato. “Cabe-nos dar conta do trabalho que está a ser feito”, disse João Leite. Acrescentou também que era uma resposta às acusações deixadas por Manuela Estêvão em reunião do executivo há cerca de dois meses, quando disse que não havia planeamento na gestão do município.