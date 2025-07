Autarcas exortam Governo a financiar Casa Nacional de Camões em Constância

A Assembleia Municipal de Constância quer que a Casa Memória de Camões, em Constância, tenha financiamento do Estado central, que garanta a sua abertura permanente ao público.

A Assembleia Municipal de Constância aprovou, por unanimidade, uma moção pela criação da Casa Nacional de Camões em Constância. O documento exorta o Governo a assegurar o financiamento para a requalificação da Casa Memória de Camões, bem como para a contratação de pessoal administrativo e técnico e de meios materiais que permitam a abertura diária ao público desse edifício.

No texto da moção, apresentado pela bancada da CDU, refere-se que “Camões tem com Constância uma relação afectiva e cultural baseada na tradição popular que persiste ao longo dos séculos de que Camões terá vivido durante algum tempo numa casa quinhentista em Punhete (agora Constância)”, no local onde hoje se ergue a Casa Memória. Um espaço que a moção considera de profundo significado histórico, patrimonial e cultural, exaltando a figura do poeta e assumindo um papel central na perpetuação do seu legado cultural.

“É justo pois que a Associação Casa Memória de Camões em Constância (proprietária e responsável pela gestão daquele espaço), a população e as forças vivas do concelho reclamem do Governo Central o reconhecimento da Casa Memória de Camões em Constância como Casa Nacional de Camões e o necessário financiamento para a sua abertura permanente ao público”, reivindica a moção.

A Assembleia Municipal de Constância considera que “a Casa Nacional de Camões tem um imenso potencial de atracção turística, não apenas para os apaixonados pela literatura, mas também para aqueles que buscam a tranquilidade e a beleza natural de Constância”. Além disso, acrescenta, “o espaço é um importante recurso pedagógico, permitindo que escolas e grupos de estudo explorem a vida e a obra do poeta de forma dinâmica e interactiva, fomentando o conhecimento e a valorização do património literário português”.