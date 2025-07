Aveiras Sport Clube vende único património à Câmara de Azambuja para pagar dívida

Rectificação

Na edição de 17 de Julho de O MIRANTE publicámos uma notícia com o título “Aveiras Sport Clube vende único património à Câmara de Azambuja para pagar dívida”. Na notícia afirmamos que a associação tem uma dívida de 750 mil euros para com uma empresa construtora, valor que não corresponde à realidade. Embora haja ambição de realizar obras no valor de 950 mil euros, grande parte dos trabalhos não foram ainda executados pelo que o valor que a empresa construtora tem a receber pelos trabalhos realizados é muito inferior a 750 mil euros. Aos visados e aos leitores as nossas desculpas.