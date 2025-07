Bombeiros do concelho de Ourém recebem apoio para novos equipamentos

Câmara Municipal de Ourém assinou protocolos com as Associações Humanitárias de Bombeiros Voluntários de Ourém, Fátima e Caxarias.

Foram assinados os protocolos de cooperação entre o município de Ourém e as Associações Humanitárias dos Bombeiros Voluntários (AHBV) de Ourém, Fátima e Caxarias, com vista à aquisição de Equipamentos de Protecção Individual (EPI) para combate a incêndios urbanos. Estes protocolos prevêem a atribuição de um apoio financeiro por parte do município, destinado a comparticipar as despesas com a aquisição de fatos, capacetes, luvas e botas, essenciais à segurança e protecção dos operacionais dos respectivos corpos de bombeiros.

Para o corpo de Bombeiros Voluntários de Ourém o município vai atribuir um montante até 40 mil euros. Relativamente ao corpo de Bombeiros Voluntários de Fátima está previsto um apoio até 10 mil euros. Para os Bombeiros Voluntários de Caxarias o apoio é até 20 mil euros. Segundo a autarquia, a medida visa reforçar as condições de actuação e segurança dos bombeiros do concelho, reconhecendo o papel fundamental que desempenham na protecção das populações e na resposta a situações de emergência. “Com esta iniciativa, o município de Ourém reafirma o seu compromisso com a valorização dos agentes de protecção civil e com o investimento em recursos que potenciem a eficácia dos meios de socorro em todo o território concelhio.