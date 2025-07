Câmara de Almeirim recorre à banca para fazer segunda creche municipal

A Câmara de Almeirim vai recorrer à banca para conseguir fazer a segunda creche municipal na zona do jardim da república, sendo que o projecto já está feito e está dimensionado para 92 crianças. O município vai pedir um milhão de euros para a obra que está orçada em 2,5 milhões. A autarquia só conseguiu financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência de 368 mil euros, tendo o presidente, Pedro Ribeiro, salientado que é muito pouco para um investimento desta importância.

O município vai lançar o concurso este Verão para a adaptação do palacete conhecido como casa do sacristão, que vem também resolver a situação de degradação em que o imóvel emblemático se encontrava numa zona nobre da cidade. Pedro ribeiro salienta ainda que há um apoio de fundos comunitários na casa dos 500 mil euros. A aposta em creches municipais visa conseguir que o concelho tenha uma oferta que satisfaça a totalidade da procura.

A câmara comprou o palacete em 2023 por 250 mil euros. O edifício só vai manter a fachada, uma vez que o interior está bastante degradado. A primeira creche tutelada pela Câmara de Almeirim e a primeira municipal na Lezíria do Tejo, sendo uma das muito poucas do país, já começou a funcionar há dois anos com 60 crianças. Esta funciona no edifício do antigo posto da GNR e posteriormente do tribunal, tendo sido investidos cerca de 1,3 milhões de euros na adaptação das instalações.