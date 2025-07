Constância volta a incentivar rastreios gratuitos contra o cancro de mama

O município de Constância vai receber de 7 a 20 de Agosto um rastreio gratuito do Cancro de Mama junto à Liga Portuguesa Contra o Cancro - Núcleo Regional do Sul (LPCC-NRS), em parceria com o Serviço Nacional de Saúde (SNS). O Núcleo Regional do Sul teve início em 1997 e, gradualmente, foi sendo feito o seu alargamento. Até hoje já se realizaram cerca de cinco milhões de mamografias a nível nacional e cerca de um milhão de mamografias na região Sul.

De acordo com um inquérito lançado pela LPCC-NRS em 2023, 98,8% dos utentes do Rastreio do Cancro da Mama sentiram-se satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço prestado. A LPCC-NRS garante todos os procedimentos de segurança e higienização diariamente para manter o bom funcionamento das unidades móveis durante o rastreio.

O rastreio estará disponível na Unidade Móvel da LPCC, junto ao Campo Polidesportivo Municipal. Desta forma as pessoas do concelho, elegíveis para o rastreio, que integrem a faixa etária de 45 a 74 anos, vão poder participar nesta iniciativa e ainda contarão com uma equipa técnica especializada na área do cancro da mama e com equipamentos digitais novos que potenciam uma melhor qualidade do diagnóstico.

O rastreio é de base populacional onde os candidatos não devem possuir qualquer alteração na mama nem sintomas; não devem ser portadores de próteses mamárias nem terem realizado uma mastectomia. Como último requisito não devem ter sofrido de cancro de mama anteriormente.