Creche da Atouguia em Ourém vai ser ampliada

Foi assinado no dia 7 de Julho um protocolo de colaboração entre o município de Ourém e o Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, com vista à ampliação da creche da instituição. O protocolo prevê a atribuição de um apoio financeiro que visa suportar parte dos encargos decorrentes das obras de ampliação da creche do Centro Social e Paroquial da Freguesia de Atouguia, no montante de cerca de 219 mil euros, correspondente a 50% do valor elegível não comparticipado, previsto realizar pela entidade no âmbito da despesa definida em objecto e aprovado na candidatura ao Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).